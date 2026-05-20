2025年だけで中国人民大学、北京理工大学、西北工業大学、中国海洋大学、西北農林科技大学といった著名校を含む20校以上の大学が人工知能（AI）学院を相次いで設立した。これにより、全国でAI学院を設置する大学は計80校を突破した。さらに、26年1月に四川大学は人工知能学院を設立し、南方科技大学は基礎理論と学際的応用に焦点を当てた人工知能学院の設立を発表した。斉魯晩報が伝えた。もう一つの熱い分野が低空経済（低空域飛