14歳の少女に現金を渡す約束をしてみだらな行為をしたとして、名古屋市瑞穂区の医師の男が逮捕されました。 【写真を見る】｢1時間30分で 5万っておもっといて｣ 29歳医師を逮捕 14歳少女に現金渡す約束…みだらな行為した疑い 名古屋･瑞穂区 逮捕されたのは、瑞穂区明前町の医師･江口裕一容疑者29歳です。 警察によりますと、江口容疑者はことし3月、SNSを通じて知り合った少女が16歳未満と知りながら瑞穂区内のホテルで現金を渡