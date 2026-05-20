ちょっとしたお出かけから仕事まで、荷物をきれいに整理して持ち運びたいもの。ワークマンの新作ショルダーバッグなら、シンプルな見た目でありながら驚きの収納力と機能性を発揮してくれます。【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介日常に溶け込む！「アーバンマルチストレージシリーズ」ワークウエアの品質をデイリーに落とし込んだブランド「DAYS（デイズ）」から、どんな装いにもマッチするシンプルなショルダーバッグをご紹介