中国の習近平国家主席は5月20日午前、北京の人民大会堂で、中国を公式訪問中のロシアのプーチン大統領と会談しました。 習主席は「近年、中ロ両国は、平等な付き合い、相互尊重、重信守義、協力・ウィンウィンの基礎の上で新時代における全面的な戦略的協力パートナーシップの発展を堅持し、中ロ関係はより成果が上がり、より速く発展する新たな段階に入った」と指摘しました。 また「国連安全保障理事会の常任理事国と世界の重要