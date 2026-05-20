光るエンブレムで精悍さアップ！ ステランティス ジャパンは2026年5月15日、プジョーのCセグメントハッチバック「308」に大幅な刷新を施した新型「308 GT HYBRID（308 GTハイブリッド）」を発表し、同日より発売しました。308は、個性際立つデザインと上質なインテリア、そしてダイナミックな走りを強みに、Cセグメントに新たな価値観を提示してきたコンパクトモデルです。【画像】これが1リッターで「20km以上」走る「“新型