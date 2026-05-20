Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用アドベンチャーゲーム『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 Memorial Vacation』のオープニングムービーが公開された。 【画像あり】ゲームのスクリーンショット・パッケージ 本作は『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』初のゲーム化作品で7月23日に発売予定。主題歌にはヒロイン・椎名真昼（C