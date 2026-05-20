Snow Manの目黒蓮が5月19日、自身のInstagramを更新。ロンドンで撮影された『午後の紅茶』新CMのメイキングショットを公開している。 （関連：【画像】ロンドンで紅茶を嗜む目黒蓮） 目黒は、自身のInstagramに「午後の紅茶新CMが公開されました！午後の紅茶今年40周年なんです！全力で妥協することなく、手に取る方や受け取ってくれる方をいつでも思いだして努力しないと絶対続かないから。本当に偉大さをすごい感じて。素