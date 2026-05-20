北海道室蘭市にある薬剤の製造工場が爆発した火事で、清掃作業中に出た水分が金属ナトリウムと反応し、爆発したとみられることがわかりました。室蘭市崎守町の薬剤の製造工場で２０２６年５月１９日午後２時前、「爆発音がした」と消防に通報がありました。火はおよそ８時間後に消し止められ、けが人はいませんでした。工場では、水と接触すると危険な化学反応を起こす金属ナトリウムを扱っていて、消防は放水せず石灰をまいて消火