20日昼ごろ沖縄本島の近海を震源とする地震があり、与論町で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はなく、今のところケガ人の情報も入っていません。気象庁によりますと、20日午前11時46分ごろ沖縄本島の近海を震源とする地震がありました。震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。この地震で与論町で震度5強、知名町で震度5弱、天城町と和泊町で震度4を観測しまし