フランスG1「第105回凱旋門賞」（10月4日、パリロンシャン芝2400メートル）の登録（登録料8300ユーロ＝約149万円）が20日、午前10時30分（日本時間午後6時30分）に締め切られ、主催するフランスギャロが登録馬73頭を発表した。日本調教馬はアドマイヤテラ（牡5＝友道）、アロヒアリイ（牡4＝田中博）、ジュウリョクピエロ（牝3＝寺島）、シンエンペラー（牡5＝矢作）、ビザンチンドリーム（牡5＝坂口）、フォーエバーヤング（