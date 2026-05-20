宝塚歌劇団元宙組トップスターで女優の朝夏まなと（41）が20日、ミュージカル「メリー・ポピンズ」の大阪公演開幕（21日〜6月6日、梅田芸術劇場）に向け、同じくメリーを演じる濱田めぐみ（53）、笹本玲奈（40）と取材に応じた。アカデミー賞5部門を受賞するなど世界的に大ヒットした同名米映画の舞台版。3度目の上演で初参加となった朝夏は「新参者」と自らを呼びながら「今まで感じたことないぐらい“決まり事の多さ”にびっ