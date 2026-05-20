「日本ハム−楽天」（２０日、エスコンフィールド）秋元康プロデュースの人気昭和歌謡グループ「ＭＡＴＳＵＲＩ」が来場。スペシャルパフォーマンスとファーストピッチセレモニーを行った。北海道旭川市出身で、元看護師の鈴木渉が投球。打者はこの日、４０歳の誕生日を迎えた渡辺真が務めた。鈴木は豪快なフォームから力強い直球を投げ込み、会場も騒然。球速は１０８キロを記録した。「目標は１２０キロだったんですけど。