大相撲夏場所１１日目（２０日・両国国技館）――大関霧島は小結若隆景を寄り切り、連敗を免れた。若隆景は３敗に後退。大関琴桜は正代に送り出されて負け越した。関脇琴勝峰は藤青雲を押し倒して７勝。関脇熱海富士は美ノ海に寄り切られて６敗となった。琴栄峰は送り投げで欧勝馬に粘り勝ち、９勝。翔猿は朝乃山を引き落として９勝。宇良は激しい相撲で若ノ勝を肩透かしで破り、３場所ぶりに勝ち越した。１１日目を終え、霧