中東情勢の悪化に伴い、石川県内でも塗料などに使うシンナー不足の影響が出ています。塗装業者からは「来月には塗れなくなる」「工期を延長せざるを得ない」といった声が上がっています。20日、金沢市内の板金塗装会社を訪ねると…松島自動車板金塗装・松島 寿一 社長：「こちらが塗料の在庫の部屋になります」ずらりと並ぶ自動車用の塗料。しかし… 松島自動車板金塗装・松島 寿一 社長：「この濁りクリアという原色が