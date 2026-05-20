◆パ・リーグ西武―ロッテ（２０日・県営大宮）西武の西川愛也外野手が初回から好守を見せた。初回先頭、菅井の投じた３球目を高部が打ち返すと、打球は中前への浅い飛球に。素早く反応した西川が、地面すれすれで華麗なダイビングキャッチを披露した。いきなりの好プレーにスタンドが沸いた。西川は１９日のロッテ戦（前橋）でも１点を追う３回に２号ソロを放って、勝利に貢献。チームは５月に入りここまで１２勝３敗と絶