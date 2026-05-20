金沢市に住む男性が約1億5500万円をだまし取られる特殊詐欺の被害にあっていたことが分かりました。石川県内では、ことし3番目に大きい被害額です。被害にあったのは金沢市に住む60代の男性です。警察によりますと、男性は去年9月、インターネット上の投資サイトを通じて知り合った女性から「1000万円投資すればゴールド会員になり、サービス手数料が減額になる」などと、SNSのメッセージを受けました。