五輪卓球女子３大会連続メダリストの石川佳純さんが、メジャーリーグでの始球式の様子を公開した。石川は２０日に自身のインスタグラムを更新。「パドレス×ドジャース戦、始球式を務めさせていただきました」と始めると、ユニホームにグラブをつけ、マウンドに立つショットを披露。「この様な貴重な機会をいただきとても光栄です。キャッチャーをしてくださった松井選手、ありがとうございました」と続け、捕手役の松井裕樹と