栃木県・上三川（かみのかわ）町の住宅で女性が殺害され、家族2人が負傷した強盗殺人事件。警察は実行犯の16歳少年ら4人に加えて、彼らに犯行を指示したとして横浜市に住む無職・竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）を強盗殺人容疑で逮捕した。警察の取り調べに対して、両容疑者ともに容疑を否認しているという。一方、実行役の少年は「やらずに逃げたらお前の家族や友だちを殺す」と指示役の夫婦に脅されたと供述。16歳の