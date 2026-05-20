三重県津市美杉町の山火事で、消防は20日午後6時すぎ、火がほぼ消し止められたと「鎮圧」を発表しました。消防によりますと、20日午後4時ごろ、山火事が起きた現場でヘリコプターによる熱源の調査が終わり、放水が終了したということです。その後、地上から消防隊員らによる確認が行われ、発生からおよそ26時間が経った20日午後6時12分、消防は火はほぼ消し止められ、延焼の恐れがなくなったとして鎮圧を発表しました