コストコ│赤磐市・前田正之 市長 会員制量販店・コストコの誘致を軸に赤磐市が進めている新拠点整備事業についてです。これまでの取材で、開発を担う会社が「コストコの誘致は難しい」という見解を示している中、赤磐市の執行部が市議会で開発状況を説明しました。 赤磐市は、河本・岩田地区の約28haについて新たな都市拠点の開発を進めています。このうち約17haの民間用地では、岡山市の不動産会社がコストコの誘致を