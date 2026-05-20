2021年に京都にて結成され、昨年5月には香港での単独公演を成功させるなど国内外で支持を広げてきたMoritaSaki in the pool。そのサウンドスケープはシューゲイズ愛好家にとって親しみ深いものだが、彼らはそこに、一味違う楽しみ方を求めている。轟音の推進力とメロディの訴求力をより研ぎ澄ませた最新作『KIDCORE SCULPTURE』で、多くのリスナーが彼らに出会うだろう。だけど、メンバーにMoritaSakiなんて人はいないし、アルバム