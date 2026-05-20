ニューピオーネ 2025年度の岡山県へのふるさと納税の寄付額が、2024年度の約1億466万円から半分以下の約4987万円(2024年度比 47.7%)に落ち込んでいたことが分かりました。20日に開かれた岡山県議会の総務委員会の報告で明らかになりました。 大幅減の原因について岡山県は、例年寄付額の多いニューピオーネと白桃の受け付け開始が遅れたためと説明しています。 例年、受け付け開始は4月中旬です