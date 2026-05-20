6月12日の日本公開に先駆け、世界中で驚異的なヒットを記録している映画『Michael／マイケル』。ストリーミング再生回数も自己記録を大幅に更新するなど、世界中が再び「キング・オブ・ポップ」に魅了されている今、彼が音楽シーンにもたらした革新と社会に与えたインパクトを、ライター・辰巳JUNKに解説してもらった。1. 11歳で全米制覇を成し遂げた「天才少年」1958年、インディアナ州の貧しい大家族の五男として生まれたマイケ