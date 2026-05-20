原油反落、米債利回り小幅低下も、ドル高調整は限定的＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、NY原油先物が101ドル台へと軟化している。また、米10年債利回りは4.68％付近から4.64％割れへと小幅に低下している。いわゆる中東有事を受けた動向は一服している状態だ。 しかし、実際には中東情勢をめぐる進展はみられず、緊張感が継続している。為替市場でのドル高調整の動きは限定的なものにとどまっている。 ドル円は東京