高知県内の未成年の女性にみだらな行為をしたとして、不同意性交などの罪に問われていた男に対し、高知地裁は5月20日拘禁刑3年の実刑判決を言い渡しました。不同意性交などの罪に問われていたのは、香南市野市町の元室戸市立羽根中学校の臨時教員・髙橋新被告（24歳）です。起訴状などによりますと、髙橋被告は2025年9月上旬、奈半利町のコンビニの店舗内で保護者と買い物に来ていた未就学の女児に下半身を露出して見