東京時間17:19現在 香港ハンセン指数 25651.12（-146.73-0.57%） 中国上海総合指数 4162.18（-7.35-0.18%） 台湾加権指数 40020.82（-154.74-0.39%） 韓国総合株価指数 7208.95（-62.71-0.86%） 豪ＡＳＸ２００指数 8496.58（-108.12-1.26%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75087.50（-113.35-0.15%） ２０日のアジア株式市場は全般に売りが目立った。上海総合指数は午前の大きな下げ