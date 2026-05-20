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ユーロ圏１０年債利回り格差仏６２、伊７５ｂｐと拡大は落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%） ドイツ3.162 フランス3.785（+62） イタリア3.908（+75） スペイン3.589（+43） オランダ3.281（+12） ギリシャ3.851（+69） ポルトガル3.532（+37） ベルギー3.707（+55） オーストリア3.405（+24） アイルラン