同居していた兄の遺体を約5年間にわたって自宅に遺棄していたとして警察は5月20日、高知市の60歳の男を死体遺棄の疑いで逮捕しました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは高知市横浜の無職・楠瀬厚容疑者（60）です。警察によりますと楠瀬容疑者は、2021年4月下旬ごろから2026年3月11日までの間、兄の楠瀬雅章さん（死亡当時58歳）の遺体を自宅に遺棄した疑いです。楠瀬容疑者は2026年3月11日に、高知市内のドラッグストアで食料品な