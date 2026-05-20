高知市の民家からスニーカーなどを盗んだ疑いで警察は5月20日高知市の60代の男を逮捕しました。住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは高知市仲田町の無職、羽方良則容疑者（64）です。警察によりますと、羽方容疑者は20日午前2時頃、高知市の70代女性の自宅の1階部分の車庫兼倉庫からスニーカーなどを盗んだ疑いです。その際、倉庫内の防犯カメラが羽方容疑者の侵入を検知したため、女性は「不審な男が家