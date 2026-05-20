中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月20日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は20日の記者会見で、中ロ間の人的往来をさらに円滑にするため、中国はロシアに対するビザ免除措置を2027年12月31日まで延長すると明らかにした。ロシアの一般旅券保有者は、商用、観光、親族・知人訪問、交流訪問、乗り継ぎを目的に30日以内滞在する場合、ビザなしで中国に入国できる。郭氏は次のように述べた。両国首