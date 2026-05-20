神宮球場＝2025年9月（共同通信社ヘリから）東都大学野球春季リーグは20日、神宮球場で最終週の2回戦3試合が行われ、国学院大が青学大に6―1で勝って勝ち点5とし、7季ぶり5度目の優勝を果たした。全カードで勝ち点を挙げる完全優勝。6月の全日本大学選手権に出場する。青学大は史上初の7季連続優勝を逃した。国学院大は0―0の五回に、石野蓮の満塁本塁打などで6点を奪った。東洋大は中大に6―5でサヨナラ勝ちし、1勝1敗。立