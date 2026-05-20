「Iカップの超新星」と称されるグラビアアイドルの山田あい（22）が20日、自身のXを更新。10日に予定していた撮影会を体調不良で休んだことを土下座の画像とともに謝罪し、振替の撮影会への意気込みをつづった。【写真】「当日は全力でやらせていただきます」土下座の画像とともに謝罪した山田あい山田は「5月10日に予定しておりました撮影会につきまして体調不良により急遽お休みをいただくこととなり、本当に申し訳ございま