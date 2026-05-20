フリーアナウンサー大島由香里（42）が20日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にMCとして出演し、出張にまつわるエピソードを明かした。「嵐」の二宮和也が19日に出席したイベントで、開催中のラストツアーに言及。「大阪以外、最終日、日帰りで帰って、次の日朝から働いている」と、超多忙ぶりを明かした。番組ではこの記事を取り上げた。日帰り出張について聞かれると、元「KAT−TUN」のタレントは「場合によ