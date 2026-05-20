バレーボールの郄橋藍選手が世界大会へ向けての思いを語りました。サントリーサンバーズ大阪の退団を発表している郄橋選手。SVリーグチャンピオンシップでは西田有志選手率いる大阪ブルテオンに敗れ、準優勝で終えるも、19日に行われたSVリーグの年間表彰ではレギュラーシーズンベスト6アウトサイドヒッター部門とレギュラーシーズンベストレシーブを受賞しました。最後の試合について「正直3戦目に関してはブルテオン