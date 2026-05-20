ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」が、20日に開幕した。初日6R、宗行治哉（28＝広島）がカド4コースから攻めてきた大峯豊を封じ込め、3コースツケマイで1着発進を決めた。「前回のびわこが良くなかったので、これで自信を取り戻せましたね」前回のびわこは1月16〜21日の当競走で、あの時は1着を奪えないまま終わってしまった。それだけに、いい軌道修正を果たした「大峯さんの方が伸び