20日に党首討論が行われ、中道改革連合の小川淳也代表が高市早苗総理に「経済対策の指示が遅れたのでは」と問いただした。【映像】総理の答弁に議場がざわついた瞬間（実際の様子）小川代表は「（総理の）破壊力のある笑顔にやられそうなんですが、ちょっと心を鬼にして厳しいお尋ねもいたします」と切り出し、「国民生活は今、不安のさなかにあります。そして経済対策の指示が若干遅れたんではないか、と私は感じておりますが