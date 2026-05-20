中東情勢の影響、約半数の企業に。 【写真を見る】中東情勢の影響で原油高騰… 約5割の企業が｢影響がある｣と回答 中経連･勝野会長｢石油の備蓄放出など対応求めたい｣ （中部経済連合会 勝野哲会長）「原油価格等の高騰が業績に与える影響については、約5割の企業が『影響がある』と回答」 中部経済連合会の勝野哲会長は5月19日の会見で、企業に実施した4月～6月の景況感に関するアンケートの中間結果を公表。 悪化