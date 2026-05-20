5月15日14時。平日金曜日の昼間の時間帯は多くの方が忙しく過ごしていたのではないだろうか。塩貝亮太さんも職場のオフィスにいた。ただこの日は耳にイヤホンをつけていた。「塩貝健人」。森保一監督が読み上げた弟の名前が聞こえてきた。その日は上司や同僚だけでなく、お客さんからも祝福の声で溢れたという。「凄いとしか言えない。あれよあれよと、ですよね。積み上げることからチャレンジして、決断してやり切ったことは