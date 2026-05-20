動物の姿かたちを触って体感します。岡山市中区の岡山盲学校に、リアルな動物模型を集めた触れる動物園が開園しました。 【写真を見る】盲学校にリアルな動物模型を集めた動物園手で触れることで動物たちの特徴を学んでほしい【岡山】 「なんだと思うこれ？」 「足？。足じゃない。鼻。鼻が長いんよ」 動物が持つ特徴を、視覚ではなく手から伝わる感覚で学ぶことができます。 岡山盲学校の一室に開園した触れる動物園です。