「（選手）選考の一人としてエナジーを出すことや自分の実力をしっかり出し切るということなど、すごくいろいろな思いがありました。でも、やっぱり一番は楽しんでやろうと考えていました」 5月16、17日と2日間にわたって神奈川県の横浜BUNTAIにて開催された『三井不動産カップ2026（神奈川大会）バスケットボール女子日本代表国際試合』。女子日本代表はラトビア代表を相手に2連勝を飾ったが、林咲希（富士通レ