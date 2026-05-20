山形県酒田市では、きのうから庄内三大祭りの一つ「酒田まつり」が開催されています。きょうの本祭りには大勢の観客が訪れ、会場は熱気と活気に包まれました。 【写真を見る】「パックン！」獅子に噛まれた子は健康に庄内三大祭りの一つ「酒田まつり」開催思いのこもった様々な山車も！（山形） 酒田まつりは市内の上下両日枝神社の例大祭として４００年以上続き、酒田大火からの復興祈念としても行われる伝統の祭りです。