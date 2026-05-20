ＪＲ山形駅できょう、目が不自由な人が安全に鉄道を使うための講習会が行われました。 【写真を見る】大切なのは「繰り返し訓練」「周囲のサポート」目が不自由な人が安全に鉄道を使うための講習会乗車までにはいくつもの難関...注意すべきポイントは？（山形） ＪＲ山形駅で行われた講習会。県内から視覚に障がいのある６人が参加しスタッフによるサポートのもと、切符購入から乗車までの一連の流れを訓練しまし