日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 18302( 16543) 9月限 148(48) TOPIX先物 6月限 22152( 20815) 9月限 245(15) 日経225ミニ 6月限264717(26471