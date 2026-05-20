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日経平均株価 始値60567.27 高値60567.27 安値59292.25 大引け59804.41(前日比 -746.18 、 -1.23％ ) 売買高27億8314万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆5429億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅安で5日続落、終値で6万円台割れ ２．米株安受けリスク回避モード、3週間ぶりの安値