日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万8750円プット 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 2( 2) ABNクリアリン証券 2( 2) ◯5万8875円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 6(