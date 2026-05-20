日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万750円コール 取引高(立会内) JPモルガン証券19(19) ABNクリアリン証券 12(12) ソシエテジェネラル証券 4( 4) BNPパリバ証券 3( 3)