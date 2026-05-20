〇ＲｅＹｕｕ [東証Ｓ] 2億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。転換価格は231.3円で、Long Corridor Alpha Opportunities Master Fundなど3先に割り当てる。 [2026年5月20日] 株探ニュース