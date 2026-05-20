ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番DH」で先発出場。3打数2安打1四球1打点の活躍で、5－4の勝利に貢献した。4試合連続マルチ安打と打撃で復調の気配を見せている大谷。20日（同21日）のパドレス戦では“二刀流”で復帰予定となっており、デーブ・ロバーツ監督もその状態に太鼓判を押している。 ■4試合連続マルチで打率は.272へ上昇 大谷は宿敵パドレスとの