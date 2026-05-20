●あす21日(木)未明～朝は一時強雨や雷に注意●あす21日(木)昼過ぎにかけて雨が残りやすい●今週末の天気の崩れは小さめの雰囲気に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ しばらく晴天続きだった県内ですが、きょう20日(水)は次第に雲が厚みを増し、昼頃から弱い雨が落ちてきた所も。夕方から、だんだん雨傘を開くレベルの雨が降りだしています。 西日本付近は、南から北上してきた前線と西からの低気圧や前線が繋がって、前線