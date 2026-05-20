２０２６年５月２０日、明らかになったＪＲ札幌駅の新たな姿です。東コンコースは、新幹線駅や再開発ビルにつながる通路として未来を感じられる空間に。多くの人が利用する西コンコースは、北海道の歴史や文化を感じられる空間へと変わります。そして新たな待合室は、かまくらをモチーフにしたデザインで、冬でも暖かく快適に列車を待つことができる空間に。「みどりの窓口」や外国人向けのインフォメーシ